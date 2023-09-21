Делегация армян Карабаха прибыла в город Евлах для встречи с представителями Баку

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация армянского населения Карабаха прибыла в азербайджанский город Евлах для встречи с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Тренд.

По его информации, представители армянских жителей Карабаха прибыли в сопровождении российского миротворческого контингента.