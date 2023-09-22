Предпосылок к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на топливо нет — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких предпосылок к «социальным взрывам» в связи с ростом цен на топливо не было, правительство России делает свою работу, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение об ограничении экспорта бензина и дизеля.

«Причем здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это все очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка. Правительство выполняет свои функции», — сказал Песков журналистам.