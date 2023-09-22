Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
21:20 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
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