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НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа

21:20 22.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

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