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ВСУ провалили наступление под Урожайным, большая часть группировки уничтожена — Гагин

14:00 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили наступление в районе Урожайного на южнодонецком направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), большая часть наступающей группировки уничтожена. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

«ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было. Все оказалось безуспешно. В конечном итоге большая часть наступающей группировки противника была уничтожена, остатки поспешно бежали», — сказал он.

По словам Гагина, ВСУ несколько раз формировали на подступах к этому участку фронта резервы, оснащая их бронетехникой и артиллерией. Потери украинских подразделений составили несколько сотен человек.

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