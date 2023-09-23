На Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде названы победители

15:30

В Великом Новгороде на площадке Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» прошел финал первого Чемпионата высоких технологий – соревнований по профессиональному мастерству среди учеников старших классов, студентов техникумов и колледжей.

За победу на протяжении трех дней боролось более 170 конкурсантов из 32 регионов России и пяти иностранных государств. Оценивали участников 114 экспертов, которые в восьми соревновательных компетенциях проверяли правильность выполнения конкурсных заданий, связанных с медициной, робототехникой, биохимией и других.

В рамках компетенции «Нейросети и большие данные» организаторы приготовили для участников задание по разработке обучающего приложения, которое могло бы взаимодействовать с нейросетью Kandinsky и сервисом GigaChat, которые разработали команды Сбера. Сегодня большие языковые модели являются перспективным направлением в ИТ-отрасли и экономике страны. Мультимодальные модели востребованы в банковской отрасли, сфере безопасности и ряде других областей. Растет число компаний, которые применяют решения на основе таких технологий в своей работе. Поэтому такое задание для оценки компетенции было выбрано не случайно.

Конкурсантам предстояло проанализировать API для работы с данными технологиями, подготовить датасет для обработки исключительных ситуаций (например, если указанные нейронные сети будут недоступны), а также создать резервную обученную модель с возможностью обработки запросов пользователя без доступа к Kandinsky и GigaChat. Еще одной задачей была разработка интерфейса для генерации обучающих задач с помощью этих решений с возможностью сопровождать их иллюстрациями.

В финале участники конкурса должны были показать результаты тестирования приложения и продемонстрировать его работу. В основном зачете компетенции победил Михаил Авдеев из Политехнического колледжа ИЭИС ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», а в зачете юниоров – Захар Грязнев из Москвы. Второе и третье место заняли Федулов Андрей из московского ГБПОУ Колледж «Царицыно» и Торопчин Даниил, представляющий Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова».

После завершения соревновательной программы финала чемпионата 21 сентября победителей поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках визита в Великий Новгород он также посетил новый кампус «Школы 21», которую открыл Сбер в партнерстве с правительством Новгородской области и НГУ им. Ярослава Мудрого. Президент вместе с главой Сбербанка Германом Грефом осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения. Новгородская «Школа 21» дает возможность любому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования и востребованную профессию в ИТ-сфере. Новый кампус стал первым в СЗФО и пятым в России.