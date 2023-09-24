0
0
65
НОВОСТИ

Аппарат NASA доставил на Землю образцы грунта с астероида

19:12 24.09.2023 Источник: Интерфакс

Капсула с собранными на астроиде Бенну с образцами грунта, сброшенная с американского космического аппарата OSIRIS-Rex, который пролетал вблизи Земли, в воскресенье приземлилась в штате Юта, сообщило NASA.

Приземление капсулы с примерно 250 граммами грунта c астероида состоялось в 10:52 по времени восточного побережья США (в 17:52 мск) на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити. Зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км, которая затем после вхождения в атмосферу приземлилась с парашютной системы.

Капсула доставила на Землю примерно 250 грамм грунта астероида. Она была отправлена на вертолете в Космический Центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). NASA планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 24.09.2023
В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
0
153
21:00 23.09.2023
В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
0
196
20:30 23.09.2023
Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
0
201
17:00 23.09.2023
ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном
0
218
14:00 23.09.2023
ВСУ провалили наступление под Урожайным, большая часть группировки уничтожена — Гагин
0
232
09:30 23.09.2023
Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
0
241
22:00 22.09.2023
Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News
0
299
21:20 22.09.2023
Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
0
291
20:00 22.09.2023
Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ
0
315
17:00 22.09.2023
ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов
0
328

Возврат к списку