Аппарат NASA доставил на Землю образцы грунта с астероида
19:12 24.09.2023 Источник: Интерфакс
Приземление капсулы с примерно 250 граммами грунта c астероида состоялось в 10:52 по времени восточного побережья США (в 17:52 мск) на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити. Зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км, которая затем после вхождения в атмосферу приземлилась с парашютной системы.
Капсула доставила на Землю примерно 250 грамм грунта астероида. Она была отправлена на вертолете в Космический Центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). NASA планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.
НОВОСТИ
- 11:50 24.09.2023
- В ДНР введена военная цензура на письма, электронные сообщения и разговоры по телефону - указ
- 21:00 23.09.2023
- В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
- 20:30 23.09.2023
- Средства ПВО сбили украинскую ракету над Бердянском
- 17:00 23.09.2023
- ВС РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет ВСУ и снарядов с обедненным ураном
- 14:00 23.09.2023
- ВСУ провалили наступление под Урожайным, большая часть группировки уничтожена — Гагин
- 09:30 23.09.2023
- Силы ПВО сработали в Севастополе, обломки ракеты упали в районе Сухарной балки
- 22:00 22.09.2023
- Для удара по Севастополю применили Storm Shadow — Sky News
- 21:20 22.09.2023
- Армия Израиля сообщила, что наносит удары по сектору Газа
- 20:00 22.09.2023
- Вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику — МО РФ
- 17:00 22.09.2023
- ВСУ перебросили 10 тыс. военных под Работино на запорожском направлении — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать