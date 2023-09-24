Аппарат NASA доставил на Землю образцы грунта с астероида

19:12 Источник: Интерфакс

Капсула с собранными на астроиде Бенну с образцами грунта, сброшенная с американского космического аппарата OSIRIS-Rex, который пролетал вблизи Земли, в воскресенье приземлилась в штате Юта, сообщило NASA.

Приземление капсулы с примерно 250 граммами грунта c астероида состоялось в 10:52 по времени восточного побережья США (в 17:52 мск) на полигоне Пентагона в пустыне в штате Юта в 122 км от города Солт-Лейк-Сити. Зонд сбросил капсулу с высоты примерно 102 тыс. км, которая затем после вхождения в атмосферу приземлилась с парашютной системы.

Капсула доставила на Землю примерно 250 грамм грунта астероида. Она была отправлена на вертолете в Космический Центр NASA имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). NASA планирует представить детали о доставленных на Землю образцах грунта астероида 11 октября.