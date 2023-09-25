Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Латвию, заявил, что Берлин готов брать на себя ведущую роль при обеспечении безопасности в Прибалтике.

«Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских государствах», — приводит слова Писториуса агентство DPA. «Ваша безопасность является и нашей безопасностью тоже», — отметил министр.