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НОВОСТИ

Минобороны ФРГ: Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских странах

17:45 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Латвию, заявил, что Берлин готов брать на себя ведущую роль при обеспечении безопасности в Прибалтике.

«Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских государствах», — приводит слова Писториуса агентство DPA. «Ваша безопасность является и нашей безопасностью тоже», — отметил министр.

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