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В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна

18:40 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Манифестанты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, митинг начался с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе. Трансляцию акции в прямом эфире ведет телеканал 24ТВ.

На площади, в непосредственной близости от которой расположено здание правительства, уже момент собралось более 2 тысяч человек. Жители Армении продолжают заполнять территорию.

Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

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