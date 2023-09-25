В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Манифестанты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, митинг начался с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе. Трансляцию акции в прямом эфире ведет телеканал 24ТВ.

На площади, в непосредственной близости от которой расположено здание правительства, уже момент собралось более 2 тысяч человек. Жители Армении продолжают заполнять территорию.

Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.