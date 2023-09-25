В Ереване у здания правительства собираются протестующие против политики Пашиняна
18:40 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На площади, в непосредственной близости от которой расположено здание правительства, уже момент собралось более 2 тысяч человек. Жители Армении продолжают заполнять территорию.
Собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги и обвиняют руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.
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