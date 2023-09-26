Санду обещает урезать финансирование городам, где изберут «криминальных» кандидатов

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду пригрозила сократить финансирование населенных пунктов, где на предстоящих 5 ноября местных выборах одержат победу кандидаты, представляющие, по ее мнению, «криминальные группировки».



«Я хочу сказать очень четко: там, где по каким-то причинам люди выберут представителей криминальных группировок, там европейских денег на развитие сел и городов не будет. Потому что это неправильно. Те, кто думает, что они продадут свой голос за 50 леев ($3) должны знать, что денег на развитие села и города не будет», — сказала она в эфире местного телеканала «ТВ-8». При этом глава государства не пояснила, кого и по каким критериям она считает «криминальными», а также каким образом они примут участие в выборах.



Летом прошлого года в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду, правительства и досрочных парламентских выборов. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. Согласно опубликованному на этой неделе отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году возрос с 24,5% — до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в стране в прошлом году впервые за 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за 2 года увеличились в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза.



