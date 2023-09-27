Для введения масочного режима из-за ковида оснований нет - Попова
11:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.
По ее словам, таких регионов в стране пока немного. «В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам. Более глобальных ограничений нет в стране нигде», — добавила она.
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