Для введения масочного режима из-за ковида оснований нет - Попова

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в РФ на данный момент нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.



По ее словам, таких регионов в стране пока немного. «В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам. Более глобальных ограничений нет в стране нигде», — добавила она.



