0
0
117
НОВОСТИ

Для введения масочного режима из-за ковида оснований нет - Попова

11:30 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения вируса COVID-19 в РФ на данный момент нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.

По ее словам, таких регионов в стране пока немного. «В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам. Более глобальных ограничений нет в стране нигде», — добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 27.09.2023
В 2022 году на выездной туризм граждане РФ потратили порядка $20 млрд - Орешкин
0
11
12:10 27.09.2023
Иран сообщает об успешном запуске военного спутника «Нур-3»
0
37
11:56 27.09.2023
Курорт Сбера «Манжерок» выпустил в сибирские реки 50 тысяч мальков нельмы
0
72
11:20 27.09.2023
Каждый седьмой российский работодатель ввел полный запрет на курение обычных сигарет на работе - опрос
0
129
11:10 27.09.2023
Из-за участия белорусов, сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу
0
141
10:30 27.09.2023
Отопительный сезон в Москве сдвинется как минимум на неделю - Вильфанд
0
198
10:20 27.09.2023
Пятимесячная забастовка голливудских сценаристов закончилась
0
199
10:10 27.09.2023
По мнению экспертов следующая крупная пандемия COVID возможна через 30 лет
0
220
09:30 27.09.2023
Сентябрь станет самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений в Москве
0
230
09:20 27.09.2023
За последние годы госфинансирование туризма в РФ выросло в 14 раз - Чернышенко
0
246

Возврат к списку