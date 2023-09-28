При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа на предстоящих парламентских выборах правящей в Польше партии «Право и справедливость» приведет к выходу Варшавы из состава ЕС. Такое мнение выразил лидер польского оппозиционного политического объединения «Гражданская коалиция» Дональд Туск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).



«15 октября либо мы выведем „Право и справедливость“, либо „Право и справедливость“ выведет нас. Из [Европейского] союза», — считает Туск.



Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. «Право и справедливость» лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики, бывшего главы Европейского совета Дональда Туска «Гражданская коалиция».



