При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС
11:30 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«15 октября либо мы выведем „Право и справедливость“, либо „Право и справедливость“ выведет нас. Из [Европейского] союза», — считает Туск.
Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. «Право и справедливость» лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики, бывшего главы Европейского совета Дональда Туска «Гражданская коалиция».
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