0
0
246
НОВОСТИ

При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС

11:30 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа на предстоящих парламентских выборах правящей в Польше партии «Право и справедливость» приведет к выходу Варшавы из состава ЕС. Такое мнение выразил лидер польского оппозиционного политического объединения «Гражданская коалиция» Дональд Туск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«15 октября либо мы выведем „Право и справедливость“, либо „Право и справедливость“ выведет нас. Из [Европейского] союза», — считает Туск.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. «Право и справедливость» лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики, бывшего главы Европейского совета Дональда Туска «Гражданская коалиция».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 28.09.2023
Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр
0
52
12:20 28.09.2023
Ответы на санкционную политику Запада уже найдены - Лукашенко
0
74
12:10 28.09.2023
Состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья» - Шольц
0
85
12:05 28.09.2023
Сбер предотвратил мошенничество на крупную сумму в отношении клиента банка
0
90
11:20 28.09.2023
1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекратит существование
0
189
11:10 28.09.2023
Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань
0
180
10:20 28.09.2023
Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины
0
219
10:10 28.09.2023
Из-за устаревшей военной доктрины Запада конфликт на Украине скоро не закончится - СМИ
0
258
09:25 28.09.2023
В Приморье двоих учителей отстранили от работы за применение насилия к ученику
0
285
09:20 28.09.2023
Запад демонстрирует усталость от Украины и сталкивается с нехваткой оружия - СМИ
0
306

Возврат к списку