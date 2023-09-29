Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагал Запад - адмирал ВС Великобритании
09:30 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его мнению, сторонним наблюдателям следует уменьшить свои ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. Радакин считает, что в настоящее время фактически идет «война на истощение», для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь. «Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», — сказал он.
Радакин подчеркнул, что задача ВС Украины усложняется недостатком военной подготовки у украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью техники и вооружений, где встречаются как вооружения советского периода, так и западного образца. Кроме того, он намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.
НОВОСТИ
- 10:20 29.09.2023
- Кеннеди-младший заявлял, что закончит конфликт на Украине за 100 дней президентского срока
- 10:10 29.09.2023
- Около 3 тыс. литовский учителей вышли на забастовку с требованием повышения зарплаты
- 10:00 29.09.2023
- За 10 лет Таджикистан привлек более $10 млрд иностранных инвестиций
- 09:20 29.09.2023
- Спрос на водителей такси и курьеров в РФ может снизиться - Роструд
- 21:10 28.09.2023
- Путин провел встречу с фельдмаршалом Хафтаром - Песков
- 21:00 28.09.2023
- Пару самолетов дальнего обнаружения AWACS НАТО послало в Литву наблюдать за действиями РФ
- 20:50 28.09.2023
- Определенный подъем заболеваемости COVID-19 в РФ все-таки есть - Мурашко
- 19:43 28.09.2023
- Венгрия не подержит оказание дополнительной помощи Украине, пока Брюссель не выплатит то, что причитается Будапешту
- 19:00 28.09.2023
- МИД Венгрии: Возникло новое безумие, возглавляемое министром иностранных дел ФРГ
- 18:33 28.09.2023
- Мультифункциональный комплекс Сбера в Белоруссии стал победителем сразу двух престижных конкурсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать