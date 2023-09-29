Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагал Запад - адмирал ВС Великобритании

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагали на Западе, в связи с чем украинское контрнаступление идет медленными темпами. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, слова которого приводит газета The Times.

По его мнению, сторонним наблюдателям следует уменьшить свои ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. Радакин считает, что в настоящее время фактически идет «война на истощение», для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь. «Военные выигрывают битвы, но именно экономика и устойчивость, как правило, выигрывают войны», — сказал он.

Радакин подчеркнул, что задача ВС Украины усложняется недостатком военной подготовки у украинских мобилизованных солдат, а также неоднородностью техники и вооружений, где встречаются как вооружения советского периода, так и западного образца. Кроме того, он намекнул на то, что Киев запоздал с решением начать контрнаступление.