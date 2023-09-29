На следующий год в бюджете РФ на социальные нужды предусмотрено более 7 трлн руб
15:30 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Бюджетные ассигнования по разделу „Социальная политика“ в 2024 году составят 7 731 944,8 млн рублей, в 2025 году — 7 693 157,1 млн рублей и в 2026 году — 7 855 247,9 млн рублей», — говорится в документе.
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