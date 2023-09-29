На следующий год в бюджете РФ на социальные нужды предусмотрено более 7 трлн руб

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 7,7 трлн рублей планируется выделить на реализацию социальной политики в России в 2024 году. В 2025 году эта сумма может составить также около 7,7 трлн, в 2026 -7,9 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

«Бюджетные ассигнования по разделу „Социальная политика“ в 2024 году составят 7 731 944,8 млн рублей, в 2025 году — 7 693 157,1 млн рублей и в 2026 году — 7 855 247,9 млн рублей», — говорится в документе.