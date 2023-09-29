Сбер занял первое место по силе бренда среди банков Европы

19:23

Сбер, несмотря на санкции и распространенную на Западе культуру отмены, лидирует в общебанковском европейском рейтинге по показателю силы бренда. Из всех представленных в перечне компаний из разных отраслей Сбер находится на 7-й позиции с индексом 88,2, опередив Michelin, Lamborghini и Rolex.

По стоимости среди банков Европы Сбер на 4-м месте, впереди – только HSBC, Santander и Barcl ays. Сбер также вошел в топ-40 самых дорогих европейских брендов, заняв 37-ю строчку в престижном рейтинге Brand Finance Europe 500 2023.

Как показал отчет Brand Finance, несмотря на непростую конъюнктуру на внешних рынках, российский банк демонстрирует впечатляющие финансовые результаты, разрабатывает инновационные продукты и сервисы мирового уровня и сохраняет доверие более 110 частных и корпоративных клиентов, оставаясь в топе самых ценных и сильных европейских брендов.

Brand Finance – ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей и выражает насколько эффективно компания инвестирует в бренд, развивает знание о нем, репутацию, лояльность клиентов и успешно ведёт бизнес.