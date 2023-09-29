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НОВОСТИ

Армения подала Международный суд ООН иск к Азербайджану

20:50 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения 28 сентября подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе суда.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер „для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации“, — отметили в суде.

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