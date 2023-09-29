ВСУ в начале октября планируют наступление по двум направлениям - СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал со своими западными кураторами наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. ВСУ сосредоточивают силы для форсирования Днепра, сообщил ТАСС источник, близкий к компетентным органам.

«Из источника, близкого к правоохранительным органам, стало известно о согласованном Зеленским с британскими и американскими кураторами наступлении в начале октября на херсонском и запорожском направлениях», — сказал собеседник агентства.