Румыния перемещает средства ПВО к границам с Украиной — Reuters
10:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Румыния стягивает средства противовоздушной обороны (ПВО) к своим деревням на Дунае, граничащим по реке с Украиной. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в румынском министерстве обороны.
По их информации, данные меры приняты из-за растущей обеспокоенности Румынии и НАТО, что конфликт на Украине затронет соседние государства. Власти страны также расширили бесполетную зону и разместили четыре дополнительных американских истребителя F-16.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 7 сентября сообщил на пресс-конференции, что страна официально уведомила союзников по НАТО об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В свою очередь официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков.
11 сентября военно-морские силы Румынии и США провели в Черном море и дельте Дуная пятидневные международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.
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