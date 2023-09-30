Порядка 83% жителей новых регионов обратились за получением российского паспорта
12:00 30.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились за получением российского паспорта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В период с 5 октября 2022 года по 30 сентября текущего года выдано более 2,2 млн паспортов гражданина РФ. В общей сложности, начиная с 2019 года, основной документ получили более 3 млн жителей новых регионов. Всего за получением паспорта обратились порядка 83% проживающих в них граждан», — сказала она.
Волк отметила, что для организации приема заявлений на выдачу паспортов в новых регионах развернуто до 150 временных пунктов приема и выдачи документов. Также для этих целей используются возможности выездных мобильных групп, мобильных пунктов и офисов для приема и выдачи документов гражданам, проживающим в отдаленных местностях, а также тяжелобольным, инвалидам и малоподвижным лицам.
В настоящее время на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей функционирует 28 регистрационно-экзаменационных подразделений, в том числе мобильный комплекс для оказания государственных услуг по линии ГИБДД.
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