Изменений ключевой ставки в текущем году не ожидается, считает Клепач

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевая ставка Центробанка не будет меняться до конца 2023 года, считает главный экономист ВЭБ.РФ. Андрей Клепач. Таким мнением он поделился с ТАСС в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы» в Республике Алтай.

«Я не думаю, что будет изменение [ключевой] ставки до конца года. Более того, правильнее было бы ее снижать», — сказал Клепач в беседе с ТАСС.

Он отметил, что для укрепления рубля будет более эффективным такой инструмент как таргетирование курса.

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.