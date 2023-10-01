Нападки США на корейско-российским отношения говорят о слабости и нехватке ума у Вашингтона - МИД КНДР
09:40 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Злобная антипатия США к корейско-российским отношениям демонстрирует то, что у них не хватает сил и ума противостоять антиимпериалистическим и самостоятельным странам», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Замминистра подчеркнул, что нападки со стороны США также подтверждают верность выбранного курса на развитие отношений между КНДР и Россией, направленных на создание «независимого и безопасного нового мира и построение подлинной международной справедливости».
Заместитель министра иностранных дел КНДР также выразил уверенность в том, что враждебность со стороны США, направленная в сторону дружеских отношений между КНДР и Россией, перешла красную линию. «Несправедливая и возмутительная враждебность США в сторону традиционно дружеских отношений и сотрудничества между КНДР и РФ, а также попытки вмешаться в них, перешли за красную линию», — приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Им Чхон Ир также отметил, что отношения между КНДР и РФ являются мощным оплотом и стратегическим опорным пунктом защиты мира, сдерживающие «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательства империалистов». «КНДР будет и дальше сдерживать военную угрозу, произвол и своеволие империалистов и надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и на планете путем дальнейшего расширения и развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества с независимыми суверенными государствами, включая Россию», — резюмировал замминистра.
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