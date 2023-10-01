Из-за негативных факторов рынок труда в Китае испытывает большое давление - эксперт КНР
12:25 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Внутренний спрос в КНР все еще недостаточно высокий, много внешних факторов неопределенности, рынок занятости по-прежнему испытывает большое давление», — сообщил он, комментируя изменение индекса деловой активности (PMI) Китая в сентябре.
В то же время, по словам эксперта, меры, которые правительство КНР приняло за последние несколько месяцев для восстановления экономики, оказались достаточно эффективными. Он уточнил, что, помимо проблемы занятости, китайским властям следует активизировать усилия для повышения доходов населения.
Ван Чжэ обратил внимание, что за последнее время в сфере недвижимости Китая «произошли крупные изменения в структуре спроса и предложения», а стимулирующий эффект от ослабления соответствующих регулятивных мер для этого сегмента рынка «имел ограниченный характер». Как он отметил, в такой ситуации необходимо уделять еще больше внимания негативным факторам и рискам, которые могут отразиться на располагаемых доходах населения.
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