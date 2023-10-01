Официально НАТО не предлагала Киеву отказаться от территорий - замглавы МИД Украины
14:45 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — сказал он в интервью телеканалу «Мы — Украина».
15 августа начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявлял, что решение украинского конфликта может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Он также сказал, что обсуждение возможного статуса после конфликта уже идет, и этот вопрос поднимается. В Киеве в тот же день эту инициативу назвали неприемлемой. На следующий день Йенссен сказал, что «не должен был так говорить». Президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет западным СМИ, что конфликт на Украине не будет окончен путем уступки части территорий.
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