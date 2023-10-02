Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже превысил 13,5 руб., евро — 104 руб.

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже превысил 13,5 руб. впервые с 15 августа. Курс евро превысил 104 руб. впервые с 14 сентября, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:00 мск, юань рос на 0,4%, до 13,547 руб. По данным на 07:15 мск, евро рос на 0,65%, до 104,0225 руб.

К 07:22 мск юань замедлил рост до 13,536 руб. (+0,32%). В то же время евро растет на 0,84%, до 104,22 руб., а курс доллара прибавляет 0,65% и растет до 98,6 руб.