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Нигер принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя — МИД

17:32 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер на официальном уровне принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя. Об этом говорится в заявлении алжирского МИД, размещенном на его официальной странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Алжирское правительство через [каналы] Министерства иностранных дел Нигера получило официальное уведомление, в котором говорится о согласии [Ниамея] на посреднические усилия алжирской стороны по достижению политического решения кризиса, наблюдаемого в этой братской стране, в соответствии с инициативой, выдвинутой президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном», — отмечается в тексте. В ведомстве выразили надежду на то, что согласие на реализацию инициативы алжирской стороны повысит шансы на мирное разрешение кризиса в Нигере.

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