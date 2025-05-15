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НОВОСТИ

Признанию Крыма российским странами Запада не стоит придавать большое значение — Аксенов

10:05 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признанию США и другими странами Запада российского статуса Крыма не стоит придавать большое значение, поскольку полуостров уже на протяжении 11 лет успешно развивается без него. Такое мнение ТАСС высказал глава республики Сергей Аксенов.

«Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств. А СМИ, как, впрочем, и многие лидеры западных стран, сегодня говорят одно, завтра другое. Не стал бы придавать этому большое значение», — сказал Аксенов.

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