Участники фотоконкурса Знание.Россия могут создать шедевр с помощью нейросети Сбера Kandinsky

17:10

До 25 октября принимаются заявки на Национальный фотоконкурс Знание.Россия, где Сбер выступает партнером. Принять участие в нем может любой гражданин РФ старше 14 лет совершенно бесплатно. Конкурс проводит Российское общество «Знание».

Впервые в национальном состязании учреждена специальная номинация «Коллаборация с искусственным интеллектом». В ней будут оцениваться фотоизображения современной России, дополненные или обработанные с помощью нейросети Сбера Kandinsky.

Kandinsky позволяет создавать высококачественные работы в более чем 20 разных стилях. Для этого надо загрузить фотографию в нейросеть и написать для нее текстовое задание – промпт. Затем результат полученной генерации необходимо скачать и отправить на фотоконкурс Знание.Россия.

«Любой человек с помощью Kandinsky может создать свой уникальный шедевр. Причем совершенно бесплатно. Удобная, эффективная и простая в использовании нейросеть расширяет границы творческих возможностей людей, – отметил вице-президент, директор Департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко. – Kandinsky умеет за несколько секунд создать качественные изображения по их текстовому описанию на русском или английском языках. Модель может смешивать несколько картинок, изменять их по описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать части картинки и т. д. Искусственный интеллект все глубже проникает в разные сферы нашей жизни. Уверен, сотрудничество Сбера с национальным фотоконкурсом покажет российским фотографам, на что способна нейросеть, и заинтересует творческую аудиторию новыми технологиями».

«Сегодня искусственный интеллект проникает практически во все сферы нашей жизни и позволяет выполнять задачи, которые ранее были под силу только человеку, – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль. – Нейросети могут управлять предприятиями, проектировать дома, диагностировать заболевания. Внедрение технологий в России выходит на качественно новый уровень, потому что широкое использование технологий будущего способны обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и технологический суверенитет государства. Поэтому важно учиться использовать их в самых разных сферах, нужно популяризировать такие технологии среди разных аудиторий. Фотоконкурс Российского общества «Знание» станет одной из площадок для популяризации использования новых технологий в креативной среде».

Экспертный совет конкурса отберет 250 лучших работ. В категории «Коллаборация с искусственным интеллектом» оценка пройдет в сотрудничестве с партнером номинации – Сбером.

На конкурс Знание.Россия приглашаются профессионалы и любители с фотоработами, сделанными на камеру фотоаппарата или смартфона. Заявки на участие принимаются по пяти основным номинациям: «Архитектура и урбанистика», «Люди», «Природа», «Искусство и спорт», «Наука и Технологии».

Фотоработы 65 победителей и лауреатов конкурса будут выставлены на ВДНХ и опубликованы в просветительском альбоме Российского Общества «Знание». Фотографы также примут участие в фотоэкспедиции. А победители в категории «Профессионалы» – еще и персональную выставку на ведущих площадках страны. Участники конкурса также смогут пройти стажировку в обществе «Знание».

Награждение пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ при участии партнеров проекта: Сбера, Министерства науки и высшего образования РФ, «Движения первых», Союза фотохудожников России, АНО «Национальные приоритеты».

Главная идея национального фотоконкурса Знание.Россия – показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России в XXI веке.