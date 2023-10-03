Налаживание отношений Варшавы и Киева требует «титанических усилий» — МИД Польши
22:40 02.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польско-украинские отношения входят в стадию, когда их восстановление потребует титанических усилий. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире телеканала Polsat News.
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия», — сказал глава польской дипломатии об отношениях двух стран. «Я не буду подсказывать властям Украины, что нужно сделать. У нас давние и сложные отношения. Украинская сторона точно найдет выход, если захочет», — считает министр.
Отвечая на вопрос о том, почему его не было на состоявшейся в понедельник в Киеве неформальной встрече глав МИД ЕС, Рау сказал, что «в отношениях между разными странами бывают периоды конъюнктуры и деконъюнктуры». «Если говорить об отношениях между Польшей и Украиной, то мы сейчас входим в фазу деконъюнктуры, и мое отсутствие — проявление этого процесса», — отметил он.
По словам главы МИД, у Варшавы и Киева разные интересы из-за спора вокруг транзита украинских зерновых, так как Польша, отстаивая интересы своих фермеров, запретила ввоз зерна с Украины на свою территорию. А после прозвучавших на Генассамблее ООН обвинений президента Украины Владимира Зеленского в адрес Польши отношение польского общества к украинской политике в отношении республики, как сказал Рау, «пошатнулось, если не сказать больше».
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