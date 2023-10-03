Возвращенный Турцией на Украину главарь «Азова» вновь возглавил подразделение
15:12 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главарь националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ и признано террористической организацией) Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен при освобождении российскими войсками Мариуполя и потом был возвращен Турцией на Украину, вновь возглавил свое подразделение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
«Подразделение „Азов“ возглавляет Денис Прокопенко», — сказал глава МВД в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
В настоящее время, по словам министра, Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. «Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», — цитирует издание Клименко.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщал ТАСС, что пребывание главарей «Азова» фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Однако 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается в страну из Турции вместе с боевиками «Азова». Уже в конце июля командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что для него нет запрета на участие переданных Турцией «азовцев» в боевых действиях и что они вернутся на передовую. 17 августа представитель Нацгвардии сообщил, что «Азов» возобновил выполнение задач в зоне боевых действий. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, ситуация с передачей Турцией Украине командиров «Азова» является невыполнением обязательств турецкой стороной.
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