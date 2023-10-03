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Российская нефть Urals торгуется выше «потолка цен», он неэффективен — Новак

17:32 03.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потолок цен на российскую нефть оказался неэффективен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, нефть Urals сейчас торгуется дороже установленного потолка, по рыночным ценам.

«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется выше потолка, по рыночным ценам. Есть понимание того, что такие инструменты делают только хуже. Самое плохое — что они создают прецедент, чтобы в будущем [его] могли использовать не только против российских энергоресурсов, но и против других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас уже все убедились, что этот инструмент, который придумали, что он неэффективен и от него страдают в основном только конечные потребители», — сказал Новак.

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