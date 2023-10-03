«Луна-26» и «Луна-27» могут отправиться к спутнику Земли раньше планируемого срока

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос рассматривает варианты сдвига на более ранние сроки старт следующих российских межпланетных миссий — «Луна-26» и «Луна-27», сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии „Луны-26“ и „Луны-27“ влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — сказал Борисов журналистам.