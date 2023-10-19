КНР стала лидером «зеленого перехода», заявил Игорь Сечин на бизнес-форуме в Пекине

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Неоспоримым мировым лидером «зеленого энергоперехода» стал Китай, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на церемонии открытия V Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине. По словам ответственного секретаря Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, на КНР приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей.

При этом, по словам Сечина, экономика КНР, включая отрасли, производящие электромобили, полупроводники, занимающиеся добычей и переработкой цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами – плюс 6,5% за 6 месяцев 2023 года, а ее доля в ВВП уже составляет 17%.

Существенным фактором роста экономики, как считает Игорь Сечин, стали действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики: «В августе этого года он в очередной раз снизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на 0,1 п.п. до 3,45%. В то же время большинство Центробанков других стран мира борются с инфляцией, вызванной безответственной денежно-кредитной политикой, в основе которой непрерывные вливания ничем необеспеченной денежной массы».

Как считает Сечин, нынешняя модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит КНР в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития.

Как уже сообщала «НГ», в Пекине 19 октября открылся V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). На открытии форума Игорь Сечин представил доклад, излагая свои взгляды на состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества. На форум собрались около 500 участников, среди которых политики, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты. Игорь Сечин в своем выступлении заявил о большом потенциале инвестиционного сотрудничества РФ и КНР.