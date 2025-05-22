Крым становится самым популярным направлением для внутреннего туризма

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За первый квартал 2025 года Республику Крым посетило 570 тыс. туристов, что на 10% больше, чем в 2024 году. По оценке Министерства курортов и туризма Республики Крым, в майские праздники полуостров стал самым популярным направлением для внутреннего туризма: его посетили 357,7 тыс. туристов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов посетили Большую Ялту – свыше 180 тыс. человек.

Весь прошлый год и начало 2025 года характеризуется для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока, отмечают в ведомстве. При этом традиционно порядка 50% туристов выбирают Южный берег Крыма.

Эксперты ожидают успешное проведение всего сезона 2025 года благодаря кампаниям раннего бронирования крымских отельеров, программам лояльности и обширной культурно-развлекательной программе

На текущий момент уже усилился спрос и на летний отдых: число бронирований на лето выросло на 44 % за последние две недели. На предстоящее лето Крым предлагает отдых на любой вкус и достаток. Здесь представлен широкий спектр отелей, санаториев, пансионатов в разных ценовых категориях, с развитой инфраструктурой и лечебно-оздоровительной базой.

Туристы выбирают отели, подходящие для семейного отдыха, а также санатории с широким спектром лечебных программ. Во многих отелях и санаториях стоимость отдыха остается на уровне прошлого года, при этом действует динамическое ценообразование. Всего в сезоне 2025 года на территории республики будут работать более тысячи объектов гостеприимства разных сегментов, сообщает Минтуризма Крыма, и открыто порядка 350 пляжей.

Драйверами развития сферы курортов и туризма в республике в том числе стали инфраструктурные проекты, обеспечивающие логистику. Удобно добираться на отдых по Крымскому мосту, соединившего полуостров с материком (его протяженность 19 км – это самый длинный мост в Европе и России), а также по современной федеральной трассе «Таврида» – главной транспортной артерии Крыма.

Вдоль трассы «Таврида» уже работают 11 многофункциональных зон дорожного сервиса и еще 9 проектируется. На 75 дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Крым расположено порядка 723 объектов придорожного сервиса. Также для автотуристов на территории республики оборудованы автокемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть.

По информации транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», на период летних отпусков и каникул увеличивается количество поездов «Таврия». Уже в конце мая из Москвы в Крым будут курсировать 10 поездов (из них 5 ежедневно). В курортный сезон из столицы на полуостров добавят еще один двухэтажный состав. Из Санкт-Петербурга на полуостров будет ходить 3 поезда (из них 2 ежедневно), еще 10 поездов поедут из других регионов.

Также улучшена логистика в Крым: появились новые дороги в объезд Краснодара, по историческим регионам, благодаря чему у туристов значительно сократилось время в пути. В 2025 году открыты пассажирские автобусные перевозки из Московской области в Крым с заездом в Запорожскую и Херсонскую области.

Для обеспечения проведения курортного сезона 2025 года Советом министров Республики Крым утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона. Ключевыми мероприятиями летнего сезона станут: Летний музыкальный фестиваль на вершине плато Ай-Петри – Ай-Фест «Свободные духом» 14 июля, Фуд-фестиваль «Гастролис»

5 июля, а также фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет на берегу Черного моря с 1 по 3 августа 2025 года и объединит в себе культурное наследие России с современным творчеством.

Преображается и Алупка, привлекая новых туризмов. Например, недавно Сбер и курорт «Мрия» открыли семейный сквер с игровыми и спортивными площадками Возле Храма Архангела Михаила. Воронцовский парк реконструирован: восстановлены дорожки, укреплены склоны габионами, добавлены малые архитектурные формы, а прилегающий «Детский пляж» у скалы Айвазовского также будет модернизирован к началу летнего сезона: будут установлены душевые, навесы и зоны отдыха. Исторический «Порт Жорж» обрел обновленный причал.