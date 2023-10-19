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НОВОСТИ

Приложение Сбера для инвестиций сменило название и стало функциональнее

19:26 19.10.2023

Приложение Сбера для розничных инвесторов СберИнвестиции стало более функциональным и удобным. Активно торгующим клиентам стала доступна маржинальная торговля – возможность осуществлять сделки с использованием заёмных средств. Появилась востребованная аудиторией опция – возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций. Кроме того, добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи «Лучший частный инвестор».

Число пользователей растет, а приложение становится полнофункциональным, понятным инструментом для реализации любых потребностей по инвестированию и достижению финансовых целей. Среди возможностей:

– торговля на бирже: возможность покупать акции, облигации, валюту дружественных стран, биржевые фонды;

– инвестидеи, подборки и аналитика: в приложении «СберИнвестиции» пользователям доступен большой выбор инвестиционных идей и тематических подборок, сформированных с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и мире. Ежедневно публикуются обзоры по рынку от экспертов SberCIB, а новостная лента формируется на основе состава портфеля инвестора;

– удобный и наглядный портфель: пользователи могут отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов и т.д.) и отраслей;

– рынок: в этом разделе приложения инвесторы видят состояние рынка в текущий момент – динамику индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота. Наглядно видны лидеры роста и падения цен акций за день;

– обучение: большой выбор обучающих материалов – курсов и статей для начинающих инвесторов.

«Мы видим растущий интерес россиян к розничным инвестициям: всё больше людей начинают инвестировать в акции и облигации. Для нас это значит, что мы должны предоставить клиентам максимально простое, удобное и надежное мобильное приложение для инвестиций на каждый день, – отметил вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексей Круглов. – Сейчас приложением СберИнвестиции каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, мы видим, что аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах. Клиенты ценят наши усилия по развитию приложения, и мы продолжим работать над ним, чтобы пользователям было просто и комфортно инвестировать. Следующее обновление уже скоро».

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