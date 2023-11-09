Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году — Песков
16:00 09.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совмещенные друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в этом году, точную дату Кремль сообщит своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будет [совмещена прямая линия с пресс-конференцией]. Это будет совмещенный формат, это будет в этом году», — сказал представитель Кремля журналистам на полях визита Путина в Астану.
В ответ на вопрос о датах мероприятия, он отметил: «Определились. Своевременно сообщим».
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