Совмещенные прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в этом году — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совмещенные друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в этом году, точную дату Кремль сообщит своевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет [совмещена прямая линия с пресс-конференцией]. Это будет совмещенный формат, это будет в этом году», — сказал представитель Кремля журналистам на полях визита Путина в Астану.

В ответ на вопрос о датах мероприятия, он отметил: «Определились. Своевременно сообщим».