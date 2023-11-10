Украинские пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе, сообщили в ВСУ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые украинские пилоты, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в небе с инструкторами. Об этом заявил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Игната, процесс обучения украинских летчиков идет согласно плану. «Партнеры из НАТО хотят афишировать все, детализовать процесс обучения», — добавил официальный представитель ВВС Украины.