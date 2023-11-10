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НОВОСТИ

В Армении обсуждают идею стать внеблоковым государством — секретарь Совбеза

17:12 10.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность интеграции с Евросоюзом или становление внеблоковым государством обсуждается в Армении. Об этом в Брюсселе на форуме «Стратегическое будущее Армении» заявил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

«Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, и мир в регионе», — заявил он.

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