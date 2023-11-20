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НОВОСТИ

Сбер может применить искусственный интеллект для расшифровки египетских манускриптов

16:55 20.11.2023

Сбер ведет переговоры со специалистами в Египте по вопросу использования собственной технологии искусственного интеллекта в расшифровке манускриптов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Ранее Сбер помог в расшифровке рукописей Петра I благодаря проекту на основе искусственного интеллекта «Digital Петр»: уровень расшифровки составил около 98%, что эксперты считают мировым рекордом.

«Как сохранить и расшифровать манускрипты – большая задача. Мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с «Digital Петр», для расшифровки и сохранения египетских манускриптов. У нас большой и взаимный интерес», – рассказал Александр Ведяхин журналистам.

«Я был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим интересным направлением в развитии исторической мысли. Может быть, сделаем какие-то исторические открытия», – добавил он.

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