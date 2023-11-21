ЕС ошибочно относит охрану границ и миграцию к сфере прав человека — Сийярто

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз допускает ошибку при охране своих границ и решении проблемы миграции, поскольку относит их к сфере защиты прав человека, а не национальной безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Совете Безопасности ООН в ходе дебатов на тему «Продвижение устойчивого мира через совместное развитие».

«Миграционная политика Европейского союза, по сути, поощряет миграцию в Европу и подпитывает бизнес-модель тех, кто занимается контрабандой людей. К сожалению, в соответствии с миграционной политикой ЕС охрана границ не относится к области безопасности, а относится к области прав человека», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии выступает «за жесткий контроль над границами» и считает их нарушение «преступлением, за которым должны следовать соответствующие меры». «И мы сознаем, что остановить [нелегальную] миграцию можно только при устранении ее первопричин», — отметил Сийярто, уточнив, что к этим причинам относятся «терроризм и насилие, нищета и отсталость в экономической сфере».