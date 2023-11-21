Страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе, но при условии реформ в ПНА — Kan

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Персидского залива готовы оказать финансовую помощь Газе после завершения конфликта, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА). С таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, изменения, которых арабские страны Персидского залива ждут от ПНА, затрагивают также смену палестинского руководства. Союзники Палестины уже неоднократно вкладывали значительные средства в восстановление Газы после израильских операций и опасаются, что их инвестиции снова окажутся напрасными, утверждает Kan.

Еще одним условием, необходимым для оказания финансовой поддержки анклаву, является согласие Израиля на принятие дорожной карты в урегулировании палестинского вопроса. Официальные лица в Израиле и арабских странах пока данную информацию не комментировали.