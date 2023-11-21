США не откажутся от поставок оружия ни Израилю, ни Украине - Госдеп

22:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не готовы последовать призыву исламских стран, настаивающих на прекращении поставок вооружений Израилю. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Нет. Это шаг, к которому мы не готовы. Более того, сейчас на рассмотрении Конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине», — сказал Миллер, отвечая на вопрос, готовы ли США прекратить поставки вооружений и боеприпасов.