Надо быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО — Медведев
18:40 23.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бои показали, что в ходе специальной военной операции (СВО) используется много недорогих дронов, необходимо в короткие сроки наладить их массовое производство. Такое поручение дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево».
«Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — указал Медведев.
НОВОСТИ
- 19:20 23.11.2023
- Мира Израиля с арабами не будет без уничтожения ХАМАС - Нетаньяху
- 18:50 23.11.2023
- Теперь в СберСтраховании можно получить направление на ремонт по каско за 1 минуту
- 18:00 23.11.2023
- Поддержание отношений с РФ важно для Великобритании как никогда — посол в Москве
- 17:32 23.11.2023
- Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ
- 17:12 23.11.2023
- Украинские власти опасаются, что в страну уже никогда не вернутся те, кто ее покинули — FT
- 17:00 23.11.2023
- Швеция надеется на скорейшее присоединение к НАТО — министр обороны
- 16:40 23.11.2023
- Лукашенко: То, что нескорых наших партнеров по ОДКБ штормит — прежде всего, их проблемы
- 16:01 23.11.2023
- Британцам придется больше платить за свет и газ
- 15:53 23.11.2023
- Ученые Сбера представили модели искусственного интеллекта, способные распознавать русский жестовый язык
- 15:15 23.11.2023
- СМИ опубликовали данные о расходах Израиля на операцию в Газе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать