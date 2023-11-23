Надо быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО — Медведев

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бои показали, что в ходе специальной военной операции (СВО) используется много недорогих дронов, необходимо в короткие сроки наладить их массовое производство. Такое поручение дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево».

«Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — указал Медведев.