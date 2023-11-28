РФ стремится минимизировать гибель гражданских лиц в рамках СВО - экс-аналитик ЦРУ
10:32 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поднял вопрос о потерях среди мирных граждан в Украине. Он заявил, что Россия стремится минимизировать гибель гражданских лиц в рамках своей специальной военной операции (СВО), в отличие от украинских войск.
Джонсон указал на ясную директиву от президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, понимает, что войну нельзя выиграть, убивая мирных жителей.
Для подтверждения своих слов эксперт привел пример ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Он отметил, что кадры последствий бомбардировок видит весь мир, в то время как заявления Киева о большом числе погибших некомбатантов остаются бездоказательными. Газета.Ru
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