Власти финского города Турку выкупят здание бывшего генконсульства РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание бывшего генерального консульства России в финском Турку будет выкуплено городскими властями за 1,6 млн евро. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его информации, городской совет Турку договорился о сделке с нынешним владельцем — государственной компанией Senaatti-kiinteisto. Yle добавил, что власти, скорее всего, снесут здание, чтобы на его месте построить новое.

Раннее сообщалось, что финская государственная компания Senaatti-kiinteistot рассматривает вариант продажи здания российского генерального консульства в Турку после 1 октября, когда истечет срок его аренды.

19 июля канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.