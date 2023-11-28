Эксперты КНР сравнили размещение США ракет средней дальности в Азии с Карибским кризисом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты КНР сравнили намерение Вашингтона разместить в 2024 году новые установки ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с обстоятельствами, которые спровоцировали Карибский кризис 1962 года. Их мнение приводит газета Global Times.

По ее информации, китайские аналитики полагают, что противостояние СССР и США во времена холодной войны и нынешнее нарастание напряженности в АТР «имеют схожую природу». Они также отмечают, что с помощью увеличения числа ракет средней дальности в Азии США «демонстрируют намерение вмешаться в тайваньский вопрос».

В частности, военный эксперт КНР Сун Чжунпин сообщил изданию, что размещение ракет США в АТР якобы стало неотъемлемой частью военной стратегии Вашингтона. Он уточнил, что США привлекают к этому проекту все больше союзников, а также увеличивают количество развернутых вблизи Китая вооружений. В их числе — крылатые ракеты Tomahawk, однако потенциально Вашингтон может переместить в Азию и баллистические ракеты средней дальности. Сун Чжунпин также назвал планы США «масштабной политической провокацией» и указал, что этот шаг означает фактически «полный отказ» Вашингтона от соблюдения двусторонних договоренностей с КНР по вопросу контроля над вооружениями.

Издание напоминает, что ранее генерал армии США Чарльз Флинн анонсировал переброску ракет средней дальности Standard Missile 6 (SM-6) и Tomahawk в АТР, которая запланирована на 2024 год.