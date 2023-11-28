Без русских как этноса нет и не может быть России и Русского мира — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русские — это больше чем национальность, это культурная и историческая идентичность, и без русских людей нет и не может быть России и Русского мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Хочу подчеркнуть: без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. <…> Русские — это больше чем национальность. Так всегда было в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность», — объяснил президент.

Он напомнил, что быть русским — это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России». Именно в этом, по словам Путина, и заключается истинный патриотизм.