Танкер сел на мель у Стамбула, судоходство в проливах из-за непогоды закрыто

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер сел на мель в Мраморном море у Стамбула в сильный шторм. 12 находившихся на его борту моряков спасены, сообщает телеканал TRT Haber.

80-метровое судно Kadriye Ana под флагом Турции в ночь на среду подало сигнал бедствия вблизи побережья в районе Зейтинбурну. «Мы тонем, судно может разломиться, сели на мель», — приводит телекомпания слова по рации капитана танкера береговой охране. Благодаря оперативной помощи, команда была спасена. Специалисты проверяют, есть ли в море утечка нефтепродуктов. Танкер перевозит порядка 600 тонн дизтоплива.

По распоряжению властей во вторник вечером было закрыто судоходство в обе стороны в проливе Босфор, соединяющем Стамбул с Черным морем и разделяющим его на европейскую и азиатскую части, а также в проливе Дарданеллы, соединяющем Мраморное и Эгейское моря.