11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа, задержан россиянин, завербованный украинскими боевиками. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращено совершение террористического акта в Воронеже, — сказали в ЦОС. — Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».