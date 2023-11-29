ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
11:00 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа, задержан россиянин, завербованный украинскими боевиками. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ предотвращено совершение террористического акта в Воронеже, — сказали в ЦОС. — Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ».
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