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Адам Кадыров стал куратором батальона

11:32 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны РФ. Сын главы Чечни будет контролировать подразделение имени Шейхи Мансура.

Как написал в Telegram спикер парламента республики Магомед Даудов, у 16-летнего Кадырова есть трудолюбие, целеустремлённость и ответственность, которые помогут ему в выполнении поставленных задач.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, позже его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане. Подростка в том числе представили к высшему ордену Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР», а также ордену «За служение религии ислам» I степени.  Говорит Москва

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