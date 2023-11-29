13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине не стоит ждать чуда или «Минска-3», в 2024 году произойдет деградация и дезорганизация украинского государства, жители которого в очередной раз разочаруются в своих «колдунах». Такое мнение высказал бывший помощник российского президента Владислав Сурков.

Веру в волшебство он считает частью «политической культуры украинства», отмечая, что сейчас украинцы в очередной раз «начинают разочаровываться в своих колдунах».

«Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет. Многие на Банковой тайком мечтают о „Минске-3“. Зря. И „Минска-3“ не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы. Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного „государства“, — написал Сурков в публикации на портале „Актуальные комментарии“.

В статье под названием «Сумерки на хуторе» экс-чиновник назвал гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» настоящим учебником по украинскому менталитету, главными чертами которого, по мнению Суркова, являются «сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность». «Вера в волшебство, легкость, с которой паны и панночки поддаются очарованию нечистой силы, а потом и спасительному разочарованию в ней — основа всех „вечерних“ сюжетов. Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», — считает автор статьи.

Таким же образом, продолжил он, «колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают» украинский народ, «что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится», а все проблемы будут решены с помощью «магических формул», таких как НАТО, безвиз и так далее. Однако, когда проблемы не решаются, «наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо».