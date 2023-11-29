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Количество случаев кори среди детей в РФ в этом году в 262 раза выше, чем в прошлом

13:05 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число зарегистрированных случаев кори среди детей в России с января по сентябрь 2023 года составило более 4,9 тыс., что в 262 раза больше, чем за тот же период 2022 года (19 случаев). Такие данные представила на II всероссийской конференции «Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации» главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Кроме того, согласно презентации, с января по сентябрь 2023 года было зарегистрировано более 63 тыс. случаев гриппа среди детей, что на 799% больше, чем за тот же период 2022 года (более 7 тыс. случаев). Рост заболеваемости коклюшем за тот же период составил 965%, более 1,6 тыс. случаев было зарегистрировано в 2022 году, а в 2023 году — более 17,4 тыс. случаев.

«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] — инфекции возвращаются», — сказал она, добавив, что ковидный период хорошо показал, как снижение «вакцинальной активности» повлияло на рост инфекционных заболеваний по всему миру.

«Поэтому сегодня мы должны помнить о том, что важно не только поддерживать высокий охват, а главное — привитость. То есть чтобы дети и другие целевые группы прививались именно так, как прописано в календаре. Иначе многие наши усилия будут, естественно, сходить на нет», — отметила эксперт.

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